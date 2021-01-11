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تصريح صادم لحلمي بكر عن المهرجانات ويؤكد: "فن دعارة الغناء"

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الموسيقار الكبير حلمي بكر، أغاني المهرجانات واصفًا إياها بأنها "فن دعارة الغناء".

وأكد خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "الغنا الرخيص هيموت لوحده"، في إشارة منه إلى كلمات أغاني المهرجات التي ينتقدها الكثيرون.

وأضاف: "نفسي في عصا موسى علشان تأكل كل أغاني المهرجانات الهابطة.. وبدعي على مطربي المهرجانات وبقول الله ياخدهم".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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