تصريح صادم لحلمي بكر عن المهرجانات ويؤكد: "فن دعارة الغناء"

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الموسيقار الكبير حلمي بكر، أغاني المهرجانات واصفًا إياها بأنها "فن دعارة الغناء".

وأكد خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "الغنا الرخيص هيموت لوحده"، في إشارة منه إلى كلمات أغاني المهرجات التي ينتقدها الكثيرون.

وأضاف: "نفسي في عصا موسى علشان تأكل كل أغاني المهرجانات الهابطة.. وبدعي على مطربي المهرجانات وبقول الله ياخدهم".