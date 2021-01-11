نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح صادم لحلمي بكر عن المهرجانات ويؤكد: "فن دعارة الغناء" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هاجم الموسيقار الكبير حلمي بكر، أغاني المهرجانات واصفًا إياها بأنها "فن دعارة الغناء".
وأكد خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "الغنا الرخيص هيموت لوحده"، في إشارة منه إلى كلمات أغاني المهرجات التي ينتقدها الكثيرون.
وأضاف: "نفسي في عصا موسى علشان تأكل كل أغاني المهرجانات الهابطة.. وبدعي على مطربي المهرجانات وبقول الله ياخدهم".