جورج كلوني يشن هجوما على ترامب

القاهرة - محمد ابراهيم - شن نجم هوليوود، جورج كلوني، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، ونشر حالة من الفوضى هناك.

وصرح كلوني (59 عاما) في مقابلة إذاعية أن "أعمال الشغب في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت دونالد ترامب وعائلته في "مزبلة التاريخ"، بحسب وصفه.

وأكد الممثل والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي في الحلقة المقبلة من بودكاست "ذا بيزنس" على إذاعة "كي سي آر دابليو" الأمريكية، أن "اسم ترامب وعائلته، بما في ذلك دونالد ترامب الابن وابنته إيفانكا سيظلوا مرتبطين إلى الأبد بالتمرد الذي وقع في العاصمة الأمريكية الأربعاء الماضي".

ووفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، فقد أخبر جورج كلوني مقدم البرنامج الإذاعي، كيم ماسترز، أنه "لمن المدمر مشاهدة الكابيتول وهو الذي يمثل منزل الشعب الأمريكي يتم تدنيسه بهذه الطريقة".

وينضم جورج كلوني إلى عدد من مشاهير هوليوود الذين تحدثوا ضد تصرفات أنصار دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.