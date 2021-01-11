دينا فؤاد تنعى والدة حسن الرداد

وكتبت دينا فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة " البقاء لله يا حسن ربنا يصبرك ويرحمك يا احن ام فى الدنيا توفيت الى رحمه الله الحاجه فاديه والده اخويا وعشره عمرى حسن الرداد ارجوكم الدعاء والفاتحه ان لله وان اليه راجعون".

وأعلن حسن الرداد اولامس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.