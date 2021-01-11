دينا فؤاد تنعى والدة حسن الرداد

وكتبت دينا فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة " البقاء لله يا حسن ربنا يصبرك ويرحمك يا احن ام فى الدنيا توفيت الى رحمه الله الحاجه فاديه والده اخويا وعشره عمرى حسن الرداد ارجوكم الدعاء والفاتحه ان لله وان اليه راجعون".
يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.
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