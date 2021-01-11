أحمد زاهر ينعى والد حسن الرداد

نعى الفنان أحمد زاهر والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا " انا لله و انا اليه راجعون توفت السيده الفاضله والده صديقي و اخويا حسن الرداد في الجنه ان شاء الله ربنا يصبرك يا صاحبي شد حيلك يارب يصبرك انت وكل الاسره علي فراقها ارجو قراءه الفاتحه والدعاء للمغفور لها باذن الله".

وأعلن حسن الرداد اولامس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.