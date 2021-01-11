ياسمين صبري تتصدر تويتر بعد ظهور عمرو دياب مع شبيهتها روان بن حسين

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "هي الدنيا كده يا تعيشي ياسمين صبري يا تعيشي دينا الشربيني" و "انا شوفتها ياسمين صبري ليه! وليه حاسه وشوشهم فوتوشب كدة!".
وقال أخرون "يعني االي مع عمرو دياب مش ياسمين صبري !" و"شبيه عمرو دياب يرتبط بشبيهة ياسمين صبري في علاقة فوتوشوبية جدًا".
وظهرت روان بن حسين بصحبة عمرو دياب في إحدى المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها وعلقت قائلة "احتفلنا بعيد ميلاد صديقتي امس مع #الهضبة عمر دياب"
يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.
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