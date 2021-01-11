فيديو هند البلوشي تكشف تفاصيل زواجها من علي يوسف:"الخبر سُرب ولم نرغب بإعلانه"

هند البلوشي الفنانة الكويتية أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بعد انتشار أنباء عن زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، وتأكيدهما الأمر بدون التعليق عليه، قبل ان تعود وتكشف تفاصيل زواجها المفاجيء.

أول تعليق من هند البلوشي على زواجها المفاجيء

وقالت هند البلوشي في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي ترينيدنغ"، في أول تعليق لها على ضجة خبر زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، إنها تريد شكل كل من هنأها على هذه المناسبة سواء من الجمهور او زملائها الفنانين، وأضافت إنها لم تكن تريد الإعلان عن خبر زواجها بالاتفاق مع زوجها، ولكن الخبر تسرب وهي غير مسئولة عنه ولا زوجها أيضاً.

هند البلوشي تكشف سبب إخفاء خبر زواجها

وأضافت هند البلوشي إنها قضت شهر العسل لمدة 5 شهور مع زوجها، ووصفته بالوقت الجميل، وكشفت سبب رغبتهما في إخفاء الزواج، لتفضيلهما البقاء لفترة أطول مع بعضهم، وكذلك لرغبتهم في التعرف على بعض أكبر قبل الإعلان عن الزواج، وأضافت إن الاتفاق بينهم كان يقضي بإعلانه هو عن الزواج في الوقت المناسب، ولكن الخبر سرب، وهو ما جاء على غير رضاه.

هند البلوشي تكشف تفاصيل تعارفها وزواجها من علي يوسف

وقالت هند البلوشي إنها كانت تعرف علي يوسف من خلال مشاركته في برنامج "ذا فويس"، وكانت تتابعه وتصوت له ومعجبه بفنه فقط، وأكتشفت أيضاً إنه كان من متابعيها ومعجبي فنها أيضاً، وتحدثت معه في برنامجها أونلاين في رمضان، واستمرت علاقتهما لمدة 5 شهور أونلاين فقط، وتم عقد القران في شهر أغسطس الماضي، وأضافت إن الزواج إشهار وهي سعيدة ذلك ولكن كانا يتمنيان الإعلان بطريقتهما في الوقت المناسب.

وذكرت هند البلوشي إنها تعرفت على زوجها في ظروف خاصة من خلال الانترنت بسبب ظروف الحظر والعزل الصحي في الشهور الماضية، وقالت مازحة إنها تصف علاقتها به بـ"حب في كورونا"، وقالت إنها لا تعرف موعد إقامة حفل زفاف لها أو لا لأنها ستترك هذا الأمر لزوجها، خاصة إنه كان من المفترض ان يعلن بنفسه عن الزواج قبل تسريبه، وكانت هند البلوشي قد أكدت خبر زواجها بنشر صورة لخاتم الخطوبة والإشارة لعلي يوسف، والذي لم يعلق بدوره على الأمر حتى الآن.