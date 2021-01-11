محمد صبحي يبكي على الهواء بعد وفاة هادي الجيار ويروي ذكريات مؤثرة معه..بالفيديو

هادي الجيار تسبب رحيله في حالة من الحزن الكبيرة في الوسط الفني، ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل واسترجعوا ذكرياتهم معه، ومنهم الفنان محمد صبحي والذي كشف ذكريات مؤثرة مع الراحل.

محمد صبحي يبكي بعد تذكر مواقفه مع هادي الجيار

وبكى الفنان محمد صبحي على الهواء متأثراً برحيل الفنان هادي الجيار، وقال إنه تعرف على هادي الجيار في معهد الفنون المسرحية في بدايته، وذكر موقف تعارفه به مع الفنان نبيل الحلفاوي وشعبان حسين، عند معرفتهما نتيجة القبول في المعهد، واستمرا في صداقتهما بعدها، كاشفاً إن علاقته به كانت قوية وكان يزوره في منزله ويقضي أياماً معه أثناء فترة دراستهم، وكان لديهم طموح وأحلام كبيرة.

النجوم ينعون هادي الجيار

وحكي محمد صبحي موقف مؤثر آخر مع هادي الجيار، بكشفه عن خطاب منه في لحظة تخرجهم، وكتب له إنه يتوقع ان يكون فنان عظيم ويحقق نجاح كبير وتمنى ألا يفترقوا أبداً، ومضى على الخطاب "الوالد هادي الجيار"، لأنه كان يعتبر نفسه والد أصدقائه من باب المزاح، وقال محمد صبحي إنه تذكر الخطاب وعرضه في احتفالية مرور 50 عام على مسيرته الفنية مؤخراً، وهو ما أثر به جداً بعد رحيله.

وأضاف محمد صبحي إن هادي الجيار كان شخص هادئاً بالفعل، ورغم صداقتهم لم يجمعه به سوى عمل واحد فقط في مسلسل "فرصة العمر"، وأدى شخصية "ممتاز بيه"، وقال إنه أدى أدوار عظيمة في حياته الفنية، وعاش فترة نضج كبيرة في أدائه، وكان سيدخل مرحلة عمرية غير موجودة في التمثيل، ووصل لحالة عبقرية من الأداء، وقال إن الجميع كان يحب هادي الجيار ولم يكن أحد يسمع عنه بسوء أو التسبب في مشكلات من جانبه لأحد.

عادل إمام ينعي هادي الجيار

ونعى أيضاً الزعيم عادل إمام الفنان هادي الجيار، والذي جمعه عدة أعمال ومنها مسرحية "مدرسة المشاغبين" في بدايتهم الفنية، وكذلك مسلسل "فلانتينو" مؤخراً، وقال عبر صفحته بانستقرام:" "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار .. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة"، وشيعت جنازة الفنان الراحل أمس وسط تواجد عدد من الفنانين والجمهور، ونعى معظم نجوم الوسط الفني الفنان الراحل برسائل مؤثرة، بعد رحيله عن عمر يناهز 71 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.