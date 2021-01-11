أخبار الفن| «الموسيقيين» تتدخل لعلاج علي حميدة.. وفنانون هزموا فيروس كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها....

قال الفنان علي حميدة إن أحدا من نقابة الموسيقيين لم يتصل به، أو يتواصل معه، بعد تداول أخبار حالته الصحية، موجها الشكر للمطرب مصطفى كامل والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تواصلهما معه للاطمئنان عليه.

وطالبت أسرة علي حميدة بعلاجه على نفقة النقابة، مؤكدين أنه لا يمتلك إلا شقة في منطقة الهرم، وأنه دفع ملايين للضرائب، في إشارة لعدم قدرته التكفل بنفقات العلاج.

من جانبه رد الفنان هاني شاكر على شكوى علي حميدة حول عدم التواصل معه، بأن نجم أغنية "لولاكي" متوقف عن دفع الاشتراك السنوي للنقابة منذ عامين، وأنه سيتابع دخوله إحدى المستشفيات بالأسكندرية صباح الغد.

المخرجة إيناس الدغيدى

كشف الناقد طارق الشناوى عن شفاء المخرجة ايناس الدغيدى من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" إيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام".

أكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت ايجابية، وعانيت من اصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام واصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة اخرين في نفس اليوم".

وأضافت ايناس الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لانها تعاني من حساسية بالصدر.

وتابعت: "فيروس كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة اصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة فى المرض ولكن بعد خمس ايام استقرت حالتها وبدأت فى التعافي.

الاعلامية نجوى ابراهيم

تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية.

كانت نجوى ابراهيم قد أصيبت منذ فترة وعزلت نفسها وخضعت لبروتوكول العلاج في المنزل.

يعاني بعض نجوم الفن من وعكات صحية عديدة، بعضها ليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، وبعضها بأمراض أخرى، وحدثت تطورات واضحة في حالتهم الصحية خلال الساعات الماضية.

يسرا

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة دوت الخليج، مساء اليوم الأحد، إن الفنانة يسرا في تحسن كبير، وندعوا لها بالشفاء العاج

نالت قضية خلاف كل من الفنان باسم سمره والفنانة رحاب الجمل اهتمام كبير على مدار الساعات الماضية بعدما خرج الثنائي بتصريحات وصفها أغلب المتابعين بـ غير المنضبطة.

فقد أكدت الفناننين الكبيرتين فردوس عبد الحميد وسميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة أن ما حدث من الثنائي لا يليق، ولا يمكن قبوله من أشخاص المنتظر أنهم يعملون في حقل الإبداع.

وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد أن التراشق الذي حدث بين الثنائي في وسائل الإعلام وعبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضافت: اهتمام وسائل الإعلام بالأمور التافهة يستفز المواطن، وما حدث يعكس صورة بعض الأشخاص داخل الوسط، ولا يقدم الوجه الحقيقي لمصر ومبدعيها.

أما الفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز، فقد أعربت عن عزمها التحدث مع نقابة المهن التمثيلية حول ما حدث، ودخول بعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل بالتمثيل.

وتابعت: الإنتاج أصبح في أيدي تجار وهو ما أدى إلى دخول الغرباء للوسط الفني بشكل عام، سواء في الموسيقى والتمثيل، وقد تأذيت من تداول هذه المهاترات على مرآى ومسمع من الجميع.