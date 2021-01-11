شاهد.. علي حميده يتحدث عن حالته الصحية: إمكانياتي صعبة ومش قادر أتحمل...

قال الفنان على حميدة، إن حالته الصحية فى تدهور، وهى عبارة عن ضيق في التنفس وتليف في الكبد وسخونية، الأمر الذي جعله يمكث في منزله بمطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " أنا فى مرسى مطروح منتظر تقرير الطبى ليتم تحويلى إلى مستشفى بالإسكندرية.. ودفعت 13 مليون جنيه ضرايب".

وتابع: "لولاكى يا مصر ما حبيت ولا غنيت.. ولولكى ما عانيت ولا عمر ما اعانى".

وعلق الإعلامى عمرو أديب، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثلية قرر بعلاجه على نفقة النقابة.