توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري، بحسب صحيفة ”الأنباء المحلية“.
وذكرت حسابات إخبارية كويتية، أن المتروك توفي بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في الأمعاء، في أحد المستشفيات الخاصة.
وسيوارى جثمان المتروك عصر اليوم في المقبرة الجعفرية.
وبدأ المتروك عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 وحتى قبل دخوله المستشفى ووفاته.
ومن البرامج التي قدمها: ”مساء الخير يا كويت“، و“على الخط“، و ”جولة في الدولة“، و“معكم في كل مكان“، و“احترس“، و“ركن الشرطة“ وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.