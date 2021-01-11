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محمد عز يكشف حقيقة توقيعه لعقود احتكار مع شركات الإنتاج

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القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان محمد عز أنه لم يقوم بتوقيع عقود احتكار مع أي شركة إنتاج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد عز منشورًا قال فيه:"
أنا غير مرتبط بأي عقد احتكار مع أي شركه إنتاج ده توضيح؛ لإن الكلام بقي متردد كتير عني وللأسف غير صحيح تمام".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد عز حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

والجدير بالذكر أن محمد عز يُشارك حاليًا في فيلم "في عز الضهر"، وهو من تأليف كريم سرور، وبطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، إخراج مرقس عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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