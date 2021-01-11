"لما أكبر".. ثالث تعاون بين المركز القومي للسينما وقسم الرسوم المتحركة

أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، إتمام تصوير فيلم العرائس "لما أكبر" وهو فكرة وسيناريو خالد جمال، إخراج "سامح الشرقاوي".
ويعد الفيلم ثالث تعاون بين المركز القومي للسينما وقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، فقد تعاونا من قبل في فيلم "سالم" وفيلم "نقطة ومن أول السطر".
فيلم "لما أكبر" تدور أحداثه حول تخبط أحلام الطفل في سن المبكرة إلى أن يصل إلى هدفه وتؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة، والفيلم من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة منار حسني، مدير عام الإنتاج، تصميم عرائس وديكور "رامي صبحى"، مدير تصوير "مينا مرزوق"، تحريك "رشا على" ومدير إنتاج "أحمد رفاعي"، مساعد مخرج "عمر فرج".
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