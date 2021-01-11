طالع أبيض لمين.. حفيد كمال الشناوي يتعرض للعنصرية بسبب جده

شارك الفنان عمر الشناوي متابعيه فيديو جديدا له ، وذلك عبر خاصية استوري علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحدث عمر الشناوي في الفيديو، عن واقعة عنصرية حدثت معه حيث قال:" كنت ماشي في الشارع قبلت واحد بيقولي انت طالع ابيض لمين، فمهمتش قولتله مامتي مثلا، قالي لا اصل انت بيقولوا انك شبه جدك بس انت ابيض منه، فقولتله بس انا جدي كان ابيض ، قاله لا هو مش ابيض انت classy اكتر، فحسيت ان الجملة فيها عنصريه اوي يعني اللي لونهم ابيض هما اللي classy و اللي لونهم مش ابيض مش كده ".

يذكر انه قد وقع الاختيار على الفنان عمر الشناوي لمشاركة الفنانة هنا الزاهد بطولة قصة «قولي لأحمد» وهي إحدى حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر» والتي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.

ويجسد «الشناوي» في قصة «قولي لأحمد»، شخصية رجل أعمال والذي يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي أحد الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوي، آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يٌشاركها في القصص الأخرى التي تقدمها كل من محمد الشرنوبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.