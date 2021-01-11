لطيفة تودع الفنان هادي الجيار بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة لطيفة، الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. و نشرت لطيفة صورة للفنان هادي الجيار وحرصت علي توديعه من خلالها، قائلة : "الله يرحمك يا فنان يا محترم كم كنت أحبك ".

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