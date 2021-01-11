غدا هانى شاكر يتكفل بعلاج على حميدة ونقله إلى مستشفى فى الإسكندرية

علقت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، على طلب المطرب علي حميدة بالمساعدة بعد تدهور حالته الصحية، في ظل الظروف المادية السيئة التي يمر بها.
وقالت على فيس بوك"، تواصل واطمأن أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين الفنان الكبير هانى شاكر على الفنان على حميدة وإن شاء الله غداً سينقل إلى مستشفى بمحافظة الاسكندرية لعلاجة من حصوة فى المرارة.. نسألكم الدعاء له بالشفاء.
تدهور الحالة الصحية للمطرب على حميدة
وكانت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، تدهورت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، مما استدعى سفره إلى مسقط رأسه مرسى مطروح، والذى يتواجد فيه منذ أسبوع تقريبا، وسط أسرته.
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