”لما أكبر” ثالث تعاون بين المركز القومى للسينما وقسم الرسوم المتحركة

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن الانتهاء من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر" وهو فكرة وسيناريو "خالد جمال"، إخراج "سامح الشرقاوى" ويعد الفيلم ثالث تعاون بين المركز القومى للسينما وقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما، فقد تعاونا من قبل في فيلم "سالم" وفيلم "نقطة ومن أول السطر".

فيلم "لما اكبر" تدور أحداثه حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكرة إلى أن يصل إلى هدفه وتؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة، والفيلم من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة "منار حسني" مدير عام الإنتاج، تصميم عرائس وديكور "رامى صبحى"، مدير تصوير "مينا مرزوق"، تحريك "رشا على" ومدير إنتاج "أحمد رفاعى"، مساعد مخرج "عمر فرج".

ومن جانبه صرح "الباسوسي" أن هناك خطة عمل بالمركز لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال وذلك حرصًا علي عودة تلك النوعية من الأفلام علي الساحة السينمائية ولعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، كما أضاف أنه من المقرر أن تخاطب تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي.