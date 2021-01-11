صلاح عبد الله ينعى هادي الجيار: بدموع فؤادي بدعيلك

نعى الفنان صلاح عبدلله، الفنان هادي الجيار، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما. ونشر صلاح عبدلله صورة للراحل هادي الجيار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق قائلا: "‏بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي، وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير ⁧‫#هادي_الجيار⁩".

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