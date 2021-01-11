حلمي بكر:"الفن هو عبد الوهاب وأم كلثوم ومش هنعيش على زمن إبرة وشاكوش ومفك"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الموسيقار حلمي بكر أنه لم يستمع لأغنية محمد فؤاد الجديدة "الحفلة"، والتي تسببت في حدوث أزمة بينهما، مُضيفًا :"مش هسمعها؛ لأن مافيش وصاية على الرأي بتاعي".
وقام حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" بتوجيه رسالة للفنان محمد فؤاد،مُضيفًا :"
لما تتكلم ماتجبش سيرة هاني شاكر في السكة؛ لأنه أستاذ وليس تلميذًا في زمن الغناء الجيد فابعد عنه، وأنت كمان يا فؤاد من الفنانين الذين استطاعوا خلق أرضية فنية جيدة، رغم كونك تعلم أنني أترأس لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام".
ورد حلمي بكر على ما قاله فؤاد بأنه لن يتحدث معه سوى بعد مرور أربعين يومًا على وفاة شقيقه، حيث قال : "قال مش هيرد عليَّ غير بعد ذكرى الأربعين في وفاة أخويا، وأنا بسأله هترد في أربعين الغناء ولا في أربعين اخويا، سرادق الفن موجود في عمر مكرم واللي عاوز يعزي في الغناء، يذهب لهناك".
وأشار حلمي بكر أن الفن الجيد هو الذي قدمه كبار النجوم مثل فايزة أحمد وأم كلثوم وعبد الوهاب، وليس الفن الشعبي الذي يقدمه حسن شاكوش، وغيره، مُضيفًا :" الفن هو عبد الوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد وكبار النجوم، هذا هو الفن الحقيقي لكن مش هنعيش في زمن على إبرة وشاكوش ومفك".