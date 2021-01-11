في عيد ميلاد نهى العمروسي.. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم 11 يناير الفنانة نهي العمروسي بعيد ميلادها الـ 57، حيث ولدت بمدينة القاهرة عام 1963، وتخرجت في المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1990.

وفي عام 2019، أعلنت نهى العمروسي، اعتزالها الفن والبحث عن مهنة أخرى، وذلك من خلال منشور لها كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت نهى العمروسي في منشورها: "أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن، وأظن إن القرار ده جه متأخر شوية لإني كان لازم أفهم من بدرى إن المهنة دى ممكن تقهر صاحبها و أنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح".

وبعدها بأيام، أوضحت نهى العمروسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" عبر فضائية "روتانا"، أن حظها فى الفن أقل من موهبتها، مشيرة إلى أنها لم تعلن اعتزالها حتى الآن ولن تعلنه خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن لديها العديد من السيناريوهات التى كتبتها ولكن تحتاج إلى فكر جديد يستطيع التسويق لها جيدًا، متابعًة: "الفن دلوقتى بيعتمد على الشلالية وليست الموهبة".