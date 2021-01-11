ناهد السباعي: حسن الرداد من أكثر الناس برا بوالدته

نعت الفنانة ناهد السباعي والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

ونشرت ناهد السباعي عبر خاصية استوري على حسابها إنستجرام صورة لوالده حسن الرداد وعلقت قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها ، حسن من اكتر الناس الي شوفتها بارا بوالدته جدا جدا .. عزائي لحسن و ايمي ربنا يصبركم".

وأعلن حسن الرداد أول أمس السبت وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.