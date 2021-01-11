النجم المحترم.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لـ هادي الجيار

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عامًا.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بالراحل هادي الجيار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق قائلا "إنا لله وإن إليه راجعون اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، النجم المحترم هادي الجيار في ذمة الله، اسالكم الفاتحة و الدعاء لابويا و الفنان هادي الجيار و لكل من رحلوا عنا".

وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية أيضًا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ71 عامًا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

وكان الفنان هادى الجيار انضمّ في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخمًا، خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.