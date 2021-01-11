أمير كرارة يعلن شفاءه من فيروس كورونا

اعلن الفنان امير كرارة تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي اصابه قبل اسبوعين بسلبية المسحة التي قام باجرائها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب امير كرارة :" الحمد الله فضل ونعمة وكرم من ربنا كبير المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

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