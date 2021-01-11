بالفيديو.. حسين الجسمي: لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية

أكد المغني الإماراتي حسين الجسمي أن لمصر في قلبه مكانة خاصة لا تدانيها بلد آخر.
وقال الجسمي في تصريحات تلفزيونية إنه يكن لمصر والمصريين معزة خاصة، مضيفا: "لو اغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية".
حديث الجسمي جاء عقب مشاركته في إحياء حفل غنائي ضمن احتفالات رأس السنة في موطنه الإمارات.
وتحدث الجسمي عن وجوده في بلده، قائلا: "شعور لا يوصف أنا اليوم في بيتي بين أهلي وناسي، في المكان اللي تربيت ونشأت فيه وشفت فيه الخير والبركة والإبداع وتوج اليوم بالحفل الجميل كأول حفل جماهيري على هذه الأرض الطيبة".
وشارك الجسمي في إحياء الحفل المطربة المصرية أنغام، على مسرح مدرج خورفكان في الشارقة، في دولة الإمارات، بصحبة المايسترو هاني فرحات.
وكان الجسمي قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشر صورته أثناء تلقي اللقاح على تويتر، وكتب: "الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19،
وقال: الحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".
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