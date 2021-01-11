أمير كرارة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أكد الفنان أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به سلبية.

وكتب أمير عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

وكان كرارة قد سبق وأعلن في نهاية شهر ديسمبر الماضى عن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب وقتها عبر حسابه بموقع انستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعولى بالشفا".

يشار إلى أن أمير كرارة يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، ويضم العمل العديد من النجوم ومنهم أحمد السقا، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.