أمير كرارة يُعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أمير كرارة عن شفائه من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أمير كرارة منشورًا قال فيه :"

الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي، وربنا يشفي كل مريض".

وفي سياق آخر ، يتعاون أمير كرارة مع بيتر ميمي في مسلسل جديد يحمل اسم" عمر الناجي"، والعمل مكون من 8 حلقات فقط، من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة نور اللبنانية، دارين حداد، عباس أبو الحسن، وكوكبة مميزة من النجوم.

والجدير بالذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أحمد داش، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد فهيم إنجي المقدم، محمد مهران، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.