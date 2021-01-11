الجمعة القادمة..سمير صبري ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" يوم الجمعة القادمة الفنان سمير صبري، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة "الحياة".

ومن المقرر أن يتحدث سمير صبري خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية، وعن زوجته الإنجليزية وإبنه وأحفاده الثلاثة، وسبب ندم على زواجه، كما سيتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت بين العندليب والسندريلا، والزواج السري لأم كلثوم.

وفي سياق آخر، شارك الفنان سمير صبري في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"فلانتينو"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، هدى المفتي.