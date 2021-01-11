حبيبي دا.. شاهد عمر كمال في أحضان حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة برفقة حسن شاكوش عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال في أحضان حسن شاكوش وعلق قائلا: حبيبي دا.

وكان قد أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن الصلح مع صديقه حسن شاكوش بعد الخلافات التي نشبت مؤخرا.

ونشر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مع حسن شاكوش.

وعلق على الصورة: "مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى".

من ناحية أخرى كان تعاون شاكوش وكمال مؤخرًا في أغنية "لغبطيطا" والتي حققت نجاحا كبيرا.