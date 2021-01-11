شاهد.. سوسن بدر تخطف الأنظار في إطلالة جديدة

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت الفنانة سوسن بدر؛ بإطلالة أنيقة ومميزة ، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت الفنانة سوسن بدر؛ على ترك شعرها المموج ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها مميزة.

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.