مسلسل عروس بيروت 2 .. كارمن بصيبص تطلب الطلاق من ظافر العابدين

شهدت احداث الحلقة الـ 66 من مسلسل عروس بيروت 2 انقلابا في الاحداث عندما عثرت نايا " مرام علي" على فيديو يدين شقيق زوجها فارس " ظافر العابدين" وتستخدمه ضده لكي تقنع زوجها خليل " جو طراد" باستمرار علاقتهما.

ولكن سرعان ما يقع الفيديو في يد ثريا " كارمن بصيبص" التي يرسل اليها رقما مجهولا الفيديو الذي يكشف عن تحالف زوجها فارس مع مجرم ضد شقيقه آدم " محمد الاحمد" وهو ما يدفعها لطلب الطلاق منه.

ويضيء العمل العلاقة المميزة بين فارس واخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.