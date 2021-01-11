آخرهم علي حميدة.. فنانون يصارعون الفقر والمرض

جددت الأزمات الصحية التى تعرض لها علي حميدة مؤخرا الظروف الصعبة التي يعانيها بعض الفنانين بسبب عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاجهم ويضطر بعضهم للجوء إلى النقابة من أجل المساعدة أو العلاج على نفقة الدولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الفنانين الذي تعرضوا للمرض والفقر .

قال الفنان علي حميدة إن أحدا من نقابة الموسيقيين لم يتصل به،أو يتواصل معه، بعد تداول أخبار حالته الصحية، موجها الشكر للفنان مصطفى كامل والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تواصلهما معه للاطمئنان عليه.

وطالبت أسرة علي حميدة بعلاجه على نفقة النقابة، مؤكدين أنه لا يمتلك إلا شقة في منطقة الهرم، وأنه غير قادر على التكفل بنفقات العلاج.

من جانبه رد الفنان هاني شاكر على شكوى علي حميدة حول عدم التواصل معه، بأن نجم أغنية "لولاكي" متوقف عن سداد الاشتراك السنوي للنقابة منذ عامين، وأنه سيتابع دخوله إحدى المستشفيات بالإسكندرية صباح غد.

كانت الصفحة الرسمية لـ على حميدة نشرت تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه لوعكة صحية شديدة أسفرت عن دخوله المستشفى.

وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هو محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح .. والتعب ملوش أي علاقة بالكورونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضاعفات في الحركة .. ونسأل الله صادقين الدعاء".

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.

وشهد محمد شرف معاناة شديدة فى آخر حياته خاصة بعد إصابته بمرض خطير حيث لم يتهم به أحد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.

ولكن توفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال حيث أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية دون تدخل النقابة لمساعدته.

أيضا الفنان رياض القصبجي اشتهر بأعمال فنية كثيرة أبرزها منها "إسماعيل يس في الأسطول". لكن حياته انتهت بالفقر، فلم تجد عائلته ما تنفقه لتأمين نفقات علاجه وجنازته ودفنه لولا تدخل أحد المنتجين.

كذلك نفس الأمر الفنان عبد السلام النابلسي أصيب بمرض خطير وعانى مشاكل في المعدة ومرض القلب، كما فقد كل ما يملك بعدما أفلس البنك الذي كان يدخر فيه أمواله.

توفيت الفنانة فاطمة رشدي عن عمر ناهز 87 سنة بعدما اعتزلت الفن في أواخر الستينيات ، حيث عاشت فى حجرة بأحد "اللوكندات" الشعبية فى القاهرة، ولكن تدخل الفنان فريد شوقى لإعانتها وبالفعل أوصل الأمر إلى الدولة التى عملت بدورها على توفير شقة، ولكن توفيت بمجرد استلامها الشقة.