زواج نارين وفايز .. عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير اليوم

تعرض اليوم الحلقة الجديدة من المسلسل التركي ابنة السفير بعد توقف عرضه لمدة أسبوع بسبب اجازات اعياد رأس السنة، عبر منضة شاهد VIP.

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، مفاجأة مدوية في الاحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين.

ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الان لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة.

وأعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ عن وقف عرض المسلسل بسب اجازة العام الجديد على ان يتم عرض الحلقة الجديدة في الــ١١ من شهر يناير.

وشهدت أحداث الحلقة الـ ٣٥ من المسلسل التركي "ابنة السفير" مفاجآت عديدة من أبرزها أن علا هي شقيقة سليمان التي فقدها منذ طفولتها، وأيضا قيام سلطان "انجين اكيورك" بتسجيل قصر العائلة باسم حبيبته نارين إهداءً لها لما فعلته من أجلها.

- قصة مسلسل "ابنة السفير"

مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.