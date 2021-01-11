تحتفل الفنانة ايمان الطوخي اليوم الاثنين الموافق 11 يناير

ويستعرض "دوت الخليج" فيما يلي أبرز المعلومات عنها: - اسمها بالكامل إيمان محمد كمال الطوخي، وهي ابنة الإذاعى محمد الطوخي. - تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980. - اعتزلت الفن فى قمة نجاحها لعدم شعورها بالراحة فيه. - لم تتزوج طيلة حياتها، ولكن تمت خطبتها مرتين. - قدمت 9 أعمال درامية فقط أبرزها "رأفت الهجان وبوابة الحلواني، ولم يتجاوز عدد أعمالها السينمائية الخمسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد إيمان الطوخي.. اعتزلت الفن في قمة نجاحها ولم تتزوج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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