بقرار من وزيرة الصحة.. نقل الفنان علي حميدة لـ معهد ناصر (تفاصيل)

وكشفت نورا ابنة شقيقة الفنان علي حميدة لصدى البلد كواليس تدخل أكثر من جهة للمشاركة في علاجه .
وأكدت أنهم تلقوا مساء أمس اتصالا تليفونيا من الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين والذي عرض نقل الفنان علي حميدة إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية لتلقي العلاج على نفقه النقابة.
وذكرت أنه "ورد إليها اتصال تليفوني آخر صباح اليوم الاثنين من الدكتورة هاله زايد وزيره الصحة والسكان والتي أكدت أنه سيتم علاج شقيقها بمعهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج على نفقه الوزارة".
وأشارت إلى أنه بالفعل: "وصلت إلى مقر منزلنا بمدينة مرسي مطروح سيارة إسعاف مجهزه وتحركنا الى المستشفى بالقاهرة".
كانت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، تدهورت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، لشعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، وتم نقله إلى مستشفى بمرسى مطروح.
وتم عمل سونار، وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة ودل التشخيص أن لديه تليف في الكبد وحصوة في المرارة، وطلب الطبيب المعالج نقله بأقصى سرعة الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.
وقامت الأسرة بمناشدة نقابة المهن الموسيقية للتدخل لعلاج الفنان.
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