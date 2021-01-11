حظ سعيد حبيبي.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ زوجها قبل عرض مسلسل أنصاف مجانين

روجت الفنانة هنادي مهنئ لمسلسل "أنصاف مجانين" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هنادي مهنا لزوجها أحمد خالد صالح: "بقي 3 أيام على ما كنت متحمسًا له مؤخرًا! سيظهر أنس أخيرًا على شاشاتك في 3 أيام وثق بي ، ستفاجأ كثيرًا! حظا سعيدا حبي احمد خالد صالح ونتمنى لك التوفيق للجميع وراء الكاميرات الذين عملوا بجد من أجل هذا. حقا لا يمكن أن تنتظر!",

أنصاف مجانين مسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى وهو من انتاجات viu الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021.

يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.