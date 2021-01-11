هل ارتبطت سلمى أبو ضيف بعد حبيبها الإيطالي ؟.. فيديو جديد يوضح التفاصيل

سلمى أبو ضيف الفنانة الشابة حرصت على حسم الجدل حول ارتباطها بعد صورتها المثيرة للتساؤلات التي شاركتها عبر حسابها على انستجرام مع أحد المشاهير، ليلة رأس السنة، وظهرت فيها بشكل رومانسي معه، وأرفقتها بتعليق غامض حيث اكتفت بكتابة "2021".

سلمى أبو ضيف تحسم الجدل حول ارتباطها

سلمى أبو ضيف تحدثت عن الأمر لبرنامج "ET بالعربي" وأكدت أنها ليست مرتبطة في الفترة الحالية وأن الصورة التي جمعتها مع أحد المشاهير ووصفها البعض بالرومانسية، كانت مجرد صورة مع صديقها المقرب الذي قررت الاحتفال معه بليلة رأس السنة خلال تواجدها في دبي، موضحة أن تعليقها كان غامضًا بالفعل لكنه لم يُفهم منه أيضًا أنها ارتبطت.

وأكدت سلمى أبو ضيف أنها لم ترتبط بهذا الشخص أو أحد غيره خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنها كانت تعيش قصة حب من قبل مع شاب إيطالي، لكن الأمر لم يكتمل ولم ترتبط به رسميًا.

سبب عدم نفي سلمى أبو ضيف لارتباطها على السوشيال ميديا

وأضافت الفنانة الشابة أنها قررت عدم التعليق على فكرة ارتباطها سواء بالنفي أو الإيجاب على السوشيال ميديا، لأنها لا تريد أن تدخل جدل ونقاشات، حيث إنها تفضل الهدوء والخصوصية.

وكانت سلمى أبو ضيف قد كشفت عن ارتباطها بشاب إيطالي الجنسية بعدما نشرت صورة لهما في سبتمبر من عام 2019 وعلقت بشكل رومانسي من خلال رموز تعبيرية عبارة عن قلوب، كما شارك الشاب صورة أيضا مع سلمى عبر حسابه بانستجرام، لكنها بعدها بأشهر قليلة قررت حذف الصور التي تجمعها به وأعلنت انفصالهما.

أحدث ظهور لسلمى أبو ضيف

في سياق آخر كان أحدث ظهور للفنانة الشابة، مع صديقتها الفنانة دينا الشربيني في دبي، حيث ظهرا خلال تواجدهما بأحد المطاعم الشهيرة هناك واتبعا التقليد المعروف بالمطعم وهو كسر الأطباق، حيث انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة كسر الأطباق ونال انتشارا واسعا.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف كان مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" قصة "لازم أعيش" التي قام ببطولتها كل من جميلة عوض وخالد أنور وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وفراس سعيد وباسم مغنية وغيرهم.