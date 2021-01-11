مخرج فيلم "بلال السادس" يكشف لـ"دوت الخليج" موعد عرضه في صالات السينما بالسعودية

"بلال السادس" من الأفلام السعودية المقرر عرضها قريبا في قاعات السينما في المملكة، وقد كشف مخرج العمل حيدر سمير عن التحضيرات الخاصة بالفيلم قبل عرضه، وعن حرصه أن يقدم عمل سعودي كامل.

حيدر سمير: "بلال السادس" عمل سعودي بشكل كامل

حيدر سمير مخرج فيلم "بلال السادس" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سبب التأخر في طرح الفيلم في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، بعدما كان من المقرر أن يتم تحديد موعد لعرضه خلال شهر يناير الجاري، وأرجع حيدر سمير سبب هذا التأخر النسبي للتركيز في التفاصيل التي احتاجات لبعض الوقت فقال المخرج السعودي: "عرض الفيلم لم يتأخر لكن العمل مر بمراحل كثيرة من مونتاج، وصوت، وتأليف موسيقي، وتلوين، وكل هذه التفاصيل كانت بحاجة لوقت، فتصوير الفيلم تم في أكثر من موقع وكل ذلك احتاج لعملية تدقيق كبيرة في عملية المونتاج".

حيدر سمير أكد كذلك عن تقديم عمل سعودي بشكل كامل في كافة تفاصيله فقال: "لقد تعمدت أن يكون العمل سعودي بشكل كامل في كل مراحله من البوستر للموسيقى للمونتاج لكل شيء، حتى لو تأخر نوعا ما، وقد انتهينا من 98% من العمل و يتبقى فقط بعض الأشياء الصغيرة وسوف يتم تسليمه لشركة التوزيع لبدأ عرضه في قاعات السينما".

موعد عرض فيلم "بلال السادس" في قاعات السينما

حيدر سمير كشف كذلك عن الموعد المقرر لعرض فيلم "بلال السادس" في قاعات السينما فقال: "كان من المقرر أن يعرض الفيلم في شهر يناير، لكن الأمور الخاصة بكورونا تسببت في بعض التباطؤ الذي تسبب في تأخر خروج الفيلم للنور، لكن إن شاء الله العمل سوف يتم عرضه في نهاية شهر يناير الجاري أو بداية شهر فبراير القادم".

حيدر سمير تحدث كذلك عن المشروعات الجديدة التي يعمل عليها فقال: "هناك مشروعات نستعد لها واعتقد أنها سوف تقدم جديد على الصعيد الفني في السينما والدراما وهناك خطة موضوعة لعام 2021، وإن شاء الله جاري تنسيقها والإعلان عنها قريبا".

حيدر سمير: "متفائل بمستقبل السينما في السعودية"

حيدر سمير كشف عن رأيه في التطور الكبير الذي تشهده السينما في المملكة العربية السعودية، وأكد على تفائله أن صناع السينما في المملكة قادرون على جذب الجمهور لمشاهدة أفلامهم، كما أشار للنجاح الكبير الذي حققه العديد من مخرجي المملكة على الصعيد العربي والدولي فقال: "السينما السعودية بالفعل تعيش نهضة سينمائية حقيقة وكبيرة، نجد أعمال تطرح بشكل مميز وتنافس، واتكلم هنا على أن النظرة اصبحت تتجه للسينما السعودية وصناعها، الذين استطاعوا كذلك حصد الجوائز على الصعيد الخليجي والعربي أو الدولي، الآن قاعات السينما في السعودية متاحة لصناع الأفلام الذين استطاعوا في السنوات الماضية أن ينافسوا في المحافل الدولية فليس من الصعب عليهم أن ينافسوا في شباك التذاكر، أنا متفائل خير بالمستقبل الخاصة بالسينما السعودية".

ويشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" كل من إلهام علي، زارا البلوشي، ومحمد الهاشم، وفيصل العمري، ونورة عصر، وسعيد صالح، وسمير ناصر، والعمل من إخراج حيدر سمير.