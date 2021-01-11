أمير كرارة يعلن عن تعافيه من فيروس كورونا بعد أسبوعين في الحجر الصحي

أمير كرارة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين كشف اليوم عن تعافيه وتجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة، وحرص العديد من زملائه في الوسط الفني على تقديم التهاني له.

أمير كرارة يعلن تعافيه من كورونا

أمير كرارة نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة كشف من خلالها عن تعافيه من فيروس كورونا بعدما أعلن بشكل رسمي عن إصابته بالفيروس في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أمير كرارة أكد على إجرائه لمسحة أخيرة جاءت نتائجها سلبية مما يشير إلى تعافيه بشكل كامل من كورونا، النجم المصري تمنى كذلك الشفاء لكل المصابين بهذا الفيروس فكتب تعليقا قال فيه: "الحمدلله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

النجوم يهنئون أمير كرارة على شفائه من كورونا

أمير كرارة علق العديد من النجوم على ما نشره وقدم الكثير منهم التهاني له فكتب الفنان عباس أبو الحسين: "ألف مبروك"، بينما كتبت الفنانة منة فضالي : "حمدلله على سلامتك"، وعلق الفنان هيثم شاكر فقال: "حمدلله على سلامتك يا حبيبي"، كما علق كل من الفنان التونسي ظافر العابدين، وسليمان عيد، وجيهان خليل، و إدوارد، وعزوز عادل، ومي كساب والكاتب محمد سيد بشير، وتفاعل مع ما نشره الفنان أمير كرارة كل من الفنانة هند صبري، ومعتصم النهار، وخالد المظفر، وطارق الإبياري، وعمرو وهبة، وكان الفنان أمير كرارة قد أعلن قبل أسبوعين عن إصابته عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر رسالة قال فيها: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء".

"نسل الأغراب" أحدث أعمال أمير كرارة في رمضان 2021

"نسل الأغراب" هو المسلسل الدرامي الجديد الذي من المقرر أن يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة مع الفنان أحمد السقا من أجل عرضه في شهر رمضان القادم 2021، وقد بدأ تصويره منذ أيام ونشر المخرج محمد سامي أكثر من صورة من الكواليس، ومن المتوقع أن يعود الفنان أمير كرارة لتصوير مشاهده في العمل خلال الأيام القادمة بعد فترة من التوقف بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة مي عمر، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أمير كرارة ظهر خلال الفترة الماضية في إحدى حلقات مسلسل "إسعاف يونس" للفنان محمد أنور كضيف شرف، وكان آخر عمل شارك فيه النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.