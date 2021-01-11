وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك بعد مضاعفات جراحة طارئة

حسين ملا علي المتروك الإعلامي الكويتي، توفى صباح اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري بعد مروره بوعكة صحية مؤخرًا وإجرائه عملية جراحية.

تفاصيل وجنازة حسين ملا علي المتروك

وأعلنت أسرة الراحل وفاته قبل ساعات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يشيع جثمان حسين ملا المتروك عقب صلاة العصر، ويدفن في المقبرة الجعفرية، كما أكدت أسرته على أنها ستتلقى العزاء وقت الدفن، بسبب ظروف جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

سبب وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

وكان الإعلامي الكويتي قد توفي بعد دخوله الرعاية بالمستشفى الأميري، إثر مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في الأمعاء، في أحد المستشفيات الخاصة.

ونعى الراحل مجموعة من جمهوره وزملائه في الكويت، الذين عبروا عن مدى صدمتهم برحيله وتمنوا له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

معلومات عن حسين ملا علي المتروك

حسين ملا علي المتروك قد بدأ مشواره الإعلامي بعمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 واستمر في العمل حتى قبل وفاته اليوم، ومن أبرز البرامج التي قدمها الراحل وارتبطت باسمه برنامج "مساء الخير يا كويت" على إذاعة البرنامج العام وبرنامج "على الخط" عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني والعديد من البرامج الأخرى مثل "جولة في الدولة" و"معكم في كل مكان" و"احترس" و"ركن الشرطة" وغيرها من البرامج الشهيرة.