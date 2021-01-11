بسمة بوسيل تستمتع بأوقاتها في حديقة الحيوانات بعد ازمتها مع زينة ..بالصور

بسمة بوسيل تستمتع بأوقاتها في حديقة الحيوانات بعد يومين من أزمتها مع الفنانة المصرية زينة، فشاركت مصممة الأزياء المغربية، زوجة النجم تامر حسني، متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بمجموعة صور لها وهي ترفه عن نفسها وتستمتع بجولة داخل إحدى حدائق الحيوانات في مصر.

بسمة بوسيل تستمتع بأوقاتها في حديقة الحيوانات

الفنانة المعتزلة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، اطلت على جمهورها بمجموعة جديدة من الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بجولة استجمام لها في احدى حدائق الحيوانات حيث عبرت عن اندهاشها فيه وعلقت قائلة : "هذا المكان مدهش".

وظهرت بسمة بوسيل وهي تلتقط الصور بدون خوف مع عدد من الحيوانات البرية كالغزلان والسلاحف، كما التقطت صورة طريفة مع طائر الببغاء الملون، وارتدت خلال جولتها ملابس كاجوال مؤلفة من سروال جينز ممزق مع جاكيت جلدية قصيرة، وتركت شعرها منسدلاً على أكتافها.

ولم يعرف اذا ما رافقها زوجها تامر حسني وأولادها في هذه النزهة الترفيهية حيث لم تشر صورا لهم برفقتها عبر انستغرام.

بسمة بوسيل وأزمتها مع زينة

وتأتي جولة بسمة بوسيل الترفيهية بعد يومين من أزمتها مع الفنانة زينة بعدما شنت هجوما عليها بدون أن تسميها بالإسم وقالت لها وكتبت بسمة بوسيل في منشور لها على ستوري انستغرام :"لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم" مضيفة :"حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل"، وأرفقت بالرسالة أغنية من المهرجانات، وياتي هذا بعد تصريح لزينة وجهت فيه بشكل مبطن انتقادا لبسمة بوسيل في احد البرامج حيث علقت على خلاف بسمة بوسيل وتامر حسني بالقول بأن والدها ووالدها لم يكن أحد يعرف بخلافاتهما وتعلمت منهما الحفاظ على عدم خروج المشاكل إلى العلن، واعتبر البعض انها كانت تقصد بسمة بوسيل بكونها كشفت انفصالها عن تامر حسني على انستقرام، فرجح المتابعين بأن هذا هو شرارة الخلاف بينهما.

في المقابل، لم ترد الفنانة زينة بعد الى بسمة بوسيل وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا عن خلافات بينهما.

في سياق آخر، خضعت بسمة بوسيل لجلسة تصوير بالملابس التراثية مع بداية العام الجديد وظهرت بالشعر الطويل الأسود المستعار معربة عن ترحيبها بالعام 2021.

يذكر ان بسمة بوسيل وتامر حسني أعلنا تصالحهما بعد فترة أيام من القطيعة بينهما حيث طلبت بسمة الانفصال عنه جراء غيرتها من المعجبات اللواتي ظهر برفقتهن تامر حسني في مقاطع صور وفيديوات عبر السوشيال ميديا.