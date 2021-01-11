يسرا تعلن عن مرحلة تعافيها من فيروس كورونا

اعلنت النجمة يسرا ،إن حالتها الصحية تتحسن يومًا بعد يوم قائلة: "الحمد لله ماتحرمش من سؤالكم عليا"، مشيرة إلى أنها أجرت التحاليل الجديدة للفيروس ولكن النتيجة ما زالت إيجابية.

وأكدت يسرا أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة، وشكرت كل محبيها وأصدقائها وجمهورها ، وقالت: "الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبى وساندنى في شدتى".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

ويأتي هذا بعدما أصيبت النجمة يسرا بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة يسرا، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".