يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لاحتفال عالمي كبير بمجرد وصول مستمعي أغنيته "انت معلم" لمليار مشاهد ليصبح أول مطرب عربي على الإطلاق الذي تحقق أغنية له كل هذا العدد من المشاهدات. وليصبح من حقه الانضمام لموسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية بهذا الرقم.

وكان لمجرد قد ظهر لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام ومواطنه زهير بهلوي ليحتفلا بوصول الدويتو الخاص بهم " لو جه تأتي" لرقم 20 مليون مشاهد خلال اسبوع واحد فقط. حيث قاما بتهنئة الجمهور بالعام الجديد وتمنيا زوال وباء الكورونا سريعا واستعادة نشاط الحفلات والمهرجانات، كما لاقت الأغنية لموسيقاها المتميزة المستلهمة من الموسيقى التراثية المغربية الأشهر "الكناوة "حفاوة من الجماهير المغاربية على اختلاف أنواعها. وكان لمجرد قد فاز الأسبوع الماضي بجائزة أفضل مطرب عربي في الاستفتاء الذي اجرته منصة وشبكة ETبالعربي متفوقا على الإماراتى حسين الجسمي والمصري تامر حسني.

ويتواجد حاليا سعد لمجرد بدبى للإتفاق على مشروعاته الفنية التي سيبدأ بها العام الجديد 2021، معربا عن تفاؤله ببدايات العام الجديد وعودته للمارسة نشاطة الغنائي في الحفلات التى يجري التعاقد بشأنها والمنتظر احياؤها عبر العواصم العربية والمنصات الإلكترونية الشهيرة.وكانت اخر أغاني سعد "عدى الكلام" الأولى له باللهجة المصرية قد حققت 200 مليون مشاهدة خلال خمسة أشهر.

وكان لمجرد قد فاز اواخر عام 2020 بجائزة الدرع الماسي من اليوتيوب كأول مطرب عربي يصل عدد المشتركين في قناته إلى 12 مليون متابع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغنية ”انت معلم” لسعد المجرد تقترب من المليار مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.