تعاون بين المطرب محمد فؤاد و الشاعر أسامة محرز بأغنية ”ليه”

يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر الغنائي أسامة محرز في أغنية جديدة تحمل اسم "ليه"، ضمن ألبومه الجديد ومن المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

و قال أسامة محرز: "متفائل بها كثيرا وقال عنها محمد فؤاد إنها أحلى من أغنيته "طمني عليك"، ولحنها محمد خلف وتولى التوزيع الموسيقي لها أحمد عبد السلام".

وتعد أغنية "ليه" هي ثاني تعاون لأسامة محرز مع محمد فؤاد حيث كتب له عام ٢٠١٦ أغنية "تفاصيل ما بينا" من ألحان محمد خلف، توزيع محمود صادق، ميكساج وماستر هاني محروس.

يذكر أن أسامة محرز طرح من كلماته مؤخرا أغنية "شيك أوى"، بصوت الفنانة داليدا خليل من ألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ، وقبلها أغنية "عامل ضجة" لهشام عباس وهي من ألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

أغنية "ليه" تجمع محمد فؤاد بأسامة محرز