بعد أشهر من وفاة طفلها.. كريسي تيجن تظهر بالشعر الموف

مازالت الموديل الشهيرة كريسي تيجن تحاول تخطي فترة أحزانها بقدر الامكان بعد مرور أشهر على وفاة طفلها عقب ولادته مباشرة.

وظهرت كريسي تيجن مؤخرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بباروكة بـ لون شعر موف ومكياج صارخ.

وصدمت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن وزوجها المغني الامريكي جون ليجند باعلان وفاة مولودهما جراء تعرضها لنزيف شديد خلال الولادة رغم محاولات إنقاذها بنقل اكياس دم إليها.

ونشرت كريسي تيجن مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تنهمر في البكاء هي وجون ليجند وهما يحملان مولودهما ويلقان نظرة الوداع عليه.

وكتبت كريسي تيجن رسالة مؤثرة قالت فيها: "نحن مصدمون ونشعر بـ آلام كبير لم نشعر به من قبل، نحن لم نتمكن من ايقاف النزيف وانقاذ حياة طفلنا بالرغم من نقل أكياس الدم ولكنها لم تكن كافية".

وأضافت :" في العادة نحن لا نطلق أسماء على أطفالنا الا بعد ولادتهم ولكن هذا الطفل اطلقنا عليه اسم جاك ، جاك فعل كثيرا لكي يبقى معانا ولانه كان وسيظل".

وتابعت كريسي تيجن:" أعتذر لجاك لأن اللحظات القليلة التي عاشها في الحياة كانت مليئة بالصعوبات وسنظل نحبك دائمًا .. أشكر كل الناس التي أرسلت لينا رسائل حب ودعم نحن نحبكم ونقدركم كثيرا".

ونعى عدد من نجوم هوليوود كريسي تيجن وجون ليجند في خسارة طفلهما منهم هايلي بالدوين التي وصفتهم بالأقوياء ، وكيم كارداشيان وباريس هيلتون.