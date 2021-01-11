سنرقص قريبا .. تامر هجرس يدعم يسرا من العزل المنزلي

وجة الفنان تامر هجرس الدعم للنجمة يسرا لمواساتها في العزل بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وكتب تامر هجرس عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ربنا يشفيكي الرائعة سيفا ، عسي ان نرقص تاني قريبا.

وكان قد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة دوت الخليج، مساء اليوم الأحد، إن الفنانة يسرا في تحسن كبير، وندعوا لهم بالشفاء العاجل.

وفي السياق نفسه كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن، تفاصيل الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل.

وقال زكي، إنهما اعتذرا وأدركا أخطائهما اتجاه نفسهم، عاتبت باسم ورحاب على ما بدر منهما.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، أن المفروض لا نعطي فرصة لأعداء الوطن والنيل من قوة مصر الناعمة، مستدركا: "فوجئت أنهم جايين عندي البيت، وأنهم تصالحوا، الاتجاه الأميل للحفظ في النقابة بعد الصلح".