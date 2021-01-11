بعد واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل.. سميرة عبد العزيز: بعض الأشخاص غير مؤهلين للعمل بالفن

قالت الفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز، إن ما حدث من باسم سمرة ورحاب الجمل لا يليق، ولا يمكن قبوله من أشخاص المفترض أنهم يعملون في حقل الإبداع.
وأعربت سميرة عبدالعزيز عن عزمها التحدث مع نقابة المهن التمثيلية حول ما حدث، ودخول بعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل بالتمثيل.
وتابعت سميرة عبدالعزيز: الإنتاج أصبح في أيدي تجار وهو ما أدى إلى دخول الغرباء للوسط الفني بشكل عام، سواء في الموسيقى والتمثيل، وقد تأذيت من تداول هذه المهاترات على مرآى ومسمع من الجميع.
وأضافت سميرة عبدالعزيز مؤكدة أن الإنتاج هو السبب في ظهور العديد من الممثلين على الساحة الفنية، مؤكدة أنها سوف تناقش عودة إنتاج الحكومة للأعمال الفنية في مجلس الشيوخ.
وقالت إن "الفن يجب أن يليق بمستوي مصر وهذا لن يحدث إلا إذا عادت الدولة إلى الإنتاج وسوف أطلب ذلك في مجلس الشيوخ حتى يتم إنتاج الأعمال الفنية بناءً على تخطيط وتنظيم ولا يسمح به في وجود مثل هؤلاء الصيع الذين يعملون الآن وليس هناك مانع من عقد اجتماع مع نقابة لقول هذا خلال الاجتماع".
كان د. أشرف زكي أعلن أن صلحا تم بين باسم السمرة ورحاب الجمل في منزله دون أن يعني ذلك عدم التحقيق معهما في نقابة المهن التمثيلية فيما فعلاه عبر السوشيال ميديا والإعلام من اتهامات متبادلة بينهما أساءت للفن والفنانين بشكل عام.
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