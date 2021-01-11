في عيد ميلاد نهي العمروسي.. القصة الكاملة لاعتزالها الفن ومرضها النادر

تزوجت من الفنان مصطفي كريم، حيث جمعتهما قصة حب وهما في معهد السينما فقد تزاملا معا مع الفنان عبد الله محمود حيث كانت نهايتهما واحدة فقد أصيب الاثنان بمرض واحد وفي بداية حياتها الزوجية أصيب زوجها الفنان الشاب مصطفي كريم بالسرطان وظل يعاني من ويلاته طويلا ليرحل عام 1997 عن عمر 37 عاما تاركا لها ابنتهما الوحيدة (نازلي ) وكان عمرها انذاك كان لا يتعدي 4 سنوات ويلحقه بعد فترة زميله الفنان عبد الله محمود.
نهى العمروسى طالتها العديد من الشائعات وتم القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات الا انه تمت تبرئتها من تلك القضية التي قضت علي معنوياتها .
وحرصت العمروسي بعد حكم البراءة علي توجيه كلمات خاصة لابنتها ضمن رسالة كتبتها علي حسابها الخاص بموقع فيسبوك قائلة ( مبروك يا نازلي البراءة ارفعي راسك وعيشي فخورة ما تخليش اي حاجة تكسرك الحمد الله يارب ).
وكان لاختلاف طلتها وجحوظ عينيها بشكل لافت للنظر اثر كبير في انتشار الشائعات بأنها تتعاطي المخدرات ما جعلها تخرج عن صمتها في احد حواراتها الفنية لتؤكد ان منظر عينيها بهذا الشكل ناتج عن مرضها بمرض الغدة موضحة انها تعاني من هذا المرض الذي يجعل من نظرتها شيئا غريبا ومختلفا مضيفة انني اعاني من نفس مرض أم كلثوم.
وفي 2019، أعلنت نهى العمروسي، اعتزالها الفن والبحث عن مهنة أخرى، وذلك من خلال منشور لها كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وقالت نهى العمروسي في منشورها: «أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن، وأظن إن القرار ده جه متأخر شوية لإني كان لازم أفهم من بدرى إن المهنة دى ممكن تقهر صاحبها و أنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة".
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