راغب علامة يحتفل بعيد ميلا ابنه لؤي: أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيته

نشر النجم اللبناني راغب علامة مجموعة من الصور تجمعه بابنه لؤي بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق راغب على الصور قائلا: "عامًا بعد عام، أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه، أنت تجعلنا جميعًا فخوين، عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة، أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات".

وفي سياق متصل أعلن راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لوصول لقاح فيروس كورونا.