بسمة بوسيل لـ متابعيها: بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق أصحابنا من أعدائنا

نشرت الفنانة بسمة بوسيل مجموعة من الصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل في الصورة بفستان سيمون، وباروكه شعر طويل، علقت على الصورة قائلة: "بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق أصحابنا من اعدائنا ! جالك كترت الهم كضحك".



وحرصت الفنانة بسمة بوسيل، على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول للفنان تامر حسني بعد عودتهما بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.

يذكر أن حققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.