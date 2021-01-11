Wonder woman 1984 يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثالث على التوالي

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات و بالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه إثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.
وفي المركز الثاني جاء فيلم The Croods: A New Age محققا مليون و810 الف دولار أمريكي، تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.
واحتل المركز الثالث فيلم News of the world الذي حقق مليون و240 الف دولار أمريكي، بحسب موقع Box office mojo.
وجاء في المركز الرابع فيلم Monster Hunter الذي حقق مليون و 100 الف دولار أمريكي،عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد ، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.
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