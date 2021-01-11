إهداء الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينمائى للمخرج داوود عبد السيد

قرر مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى إهداء دورته الرابعة التى تعقد من 26 يونيو إلى 1 يوليو المقبل للمخرج الكبير داوود عبد السيد اعترافًا بإنجازه السينمائى الكبير ومسيرته التى ألتزم خلالها برؤيته السينمائية الراقية التى عبرت عن قطاعات عريضة من الشعب المصرى.

وأعرب الكاتب جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى عن سعادته لإهداء الدورة المقبلة للمهرجان الذى يعقد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للمخرج داوود عبد السيد الذى يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين المصريين والعرب وكذلك لقدرة داوود على ترجمة ما يكتبه إلى شخوص تلعب أدوارا مهمة فى حياتنا .

وأضاف أن المهرجان سوف يعد عددًا من الدراسات حول مسيرة داوود عبد السيد فلى السينما وتحليل لأهم أعماله، وقد رحب داوود عبد السيد بهذا التكريم ووجخ الشكر لإدارة المهرجان .

وأعلن الفنان أشرف سرحان المدير الفنى للمهرجان عن برنامج ضخم سوف يشمل ورشة عمل وندوة يحضرها كبار السينمائيين المصريين بالإضافة إلى عروض لأفلام داوود عبد السيد.

جدير بالذكر أن من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).

حصل عبد السيد عام 1985 على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي عن فيلمه الصعاليك. بينما حصل فيلمه "أرض الخوف" على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول. وجائزة أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية الفيلم، عام 1999. وسميت أفلامه ("الكيت كات" 1991، "أرض الخوف" 1999، و "رسائل البحر" 2010) ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013. وتم تكريمه في 2018 في مهرجان الجونة السينمائي

وتتطلع إدارة المهرجان إلى قرب انتهاء وباء كورونا مع حلول شهر يونيو المقبل وبدء توزيع اللقاح الواقى على المواطنين فى شتى أنحاء العالم وقد أعدت الإدارة برنامجا ضخما للاحتفاء بالسينما فى مصر والعالم العربى وعلى المستوى الدولى .